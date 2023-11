information fournie par France 24 • 02/11/2023 à 15:32

Le passage de la tempête Ciaran en France a fait un mort et 16 blessés, dont un grièvement atteint signalé à Roubaix et sept sapeurs-pompiers, selon un nouveau bilan communiqué jeudi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Malgré l'intensité de cette tempête, nous avons limité les dégâts humains", a souligné le ministre, qui a recensé à ce stade, "plus de 3.500 interventions de sapeurs-pompiers".