Le gouvernement ne "s'interdit rien", "par principe", alors qu'une taxation des superprofits pétroliers est réclamée par la gauche et certains pays européens, indique la porte-parole du gouvernement français et ministre chargée de l'Énergie Maud Bregeon.
Taxe sur les superprofits pétroliers: "On ne s'interdit rien", dit Bregeon
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