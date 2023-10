Syrie : l’attaque de Homs embrase les fronts d’Idleb à l’ouest et des frappes de drones turcs à l’est

information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 14:24

La Syrie est sous les attaques : au nord-est sous le feu de la Turquie avec des frappes de drones visant des cibles kurdes. Et à l'ouest, à Homs, la Syrie enterre les militaires et leurs proches tués dans une attaque de drones contre une cérémonie de promotions d'officiers qui a fait plus d'une centaine de morts, à laquelle Damas a répliqué par des bombardements intensifs de zones rebelles. Cette attaque n'a pas encore été revendiquée.