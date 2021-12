information fournie par France 24 • 03/12/2021 à 14:16

Rendez-vous avec l’un des fers-de-lance du rap ivoire, Suspect 95. Artiste brillant qui a su se démarquer tant par son sens de l’humour que ses analyses sociétales d’une rare justesse. Il cumule à ce jour plus de 2 millions d’abonnés Instagram, presque un million sur Facebook et des fans dans le monde entier. Dans cet épisode, ce sont la maman de Suspect 95 et Thierry Cham qui offrent les vidéos mystères.