information fournie par France 24 • 25/05/2024 à 10:00

Avec plus de 830 000 détenus, le Brésil a la troisième plus importante population carcérale du monde, devancé seulement par les États-Unis et la Chine. Selon les données du Secrétariat national des politiques pénales, il y a près de 166 000 prisonniers de trop compte tenu du nombre de places disponibles dans les prisons du pays. Dans certains pénitenciers, comme dans l’État de Rio de Janeiro, la surpopulation carcérale peut atteindre 190 %.