Super Mario (Draghi), sauveur de l'Italie et de l'Europe ?

France 24 • 12/03/2021 à 18:00

Direction l'Italie cette semaine. En pleine crise sanitaire, économique et politique, celui qui apparaît comme le Sauveur, Mario Draghi, a formé un gouvernement d'union nationale il y a tout juste un mois, réussissant à fédérer presque tous les partis et convertissant même l'eurosceptique Mateo Salvini en europhile. La troisième économie de la zone euro, qui a enregistré en 2020 l'une des pires chutes du PIB avec un plongeon de 9 %, compte beaucoup sur la manne de plus de 200 milliards d'euros du fonds de relance européen, conditionnée à un plan national détaillé des dépenses.