Stress et Covid-19 : "être altruiste nous fait du bien", explique le professeur Lejoyeux

France 24 • 23/10/2020 à 13:36

Un passé confiné, un présent sous le signe des restrictions, et un futur rempli d'incertitudes : menace virologique, la Covid-19 sème aussi la frustration dans nos esprits. Face à elle pourtant, nous sommes loin d'être impuissants, et c'est le message de Michel Lejoyeux, chef du service de psychiatrie et d'addictologie à l'hôpital Bichat, à Paris. Gratitude, altruisme, espièglerie : l'auteur des "Quatre temps de la renaissance, le stress post-traumatique n'est pas une fatalité" (éd. Lattès) nous livre les secrets d'une "petite renaissance quotidienne".