information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 12:35

Le journaliste congolais Stanis Bujakera a accordé un entretien à France 24. Incarcéré durant six mois pour avoir "fabriqué" des documents incriminant le renseignement militaire congolais dans la mort de l’opposant Chérubin Okende, il a été libéré à la mi-mars. Il affirme que les accusations contre lui sont "fallacieuses et fabriquées" dans le but de nuire à son travail et à la liberté de la presse en RD Congo.