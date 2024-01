Sport à l'école : l'EPS, mal-aimée de l'enseignement en France ?

information fournie par France 24 • 26/01/2024 à 14:44

À six mois du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris, nous nous penchons sur la place du sport dans la société française et à l'école. D’après une étude de l'Observatoire national de l’activité physique et de la sédentarité (Onaps) en 2022, au sein des 25 pays les plus riches du monde, la France occupe le 22e rang en matière d’activité physique des adolescents... Enquête de Jade Lévin et Carys Garland, suivi du décryptage de notre invitée, Ayodélé Ikuesan, sprinteuse française et athlète olympique.