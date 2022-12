Spéciale beatmakers avec Dany Synthé, Richie Beats et Seysey

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 12:03

Rendez-vous avec les légendes de l’ombre Dany Synthé, Richie Beats et Seysey. Ces trois compositeurs ont changé le paysage musical français grâce à leur inspiration et leurs nombreuses productions. La liste de leurs collaborations est pharaonique (Booba, Nekfeu, Orelsan, Dinos, Gims, Niska, Dadju, Youssoupha, Koba LaD, Fally Ipupa, Aya Nakamura, MHD, Angélique Kidjo, Hatik, Vitaa, Tayc), celle de leurs certifications et trophées aussi ! Retour sur leur métier trop peu connu du grand public.