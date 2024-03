information fournie par France 24 • 07/03/2024 à 19:24

Emmanuel macron a reçu les chefs de parti à l’Elysée sur la question du soutien de la France à l’Ukraine. Il a appelé au « sursaut » face à la menace russe et semble préparer les esprits au pire. Une position qui n’est pas partagée par les oppositions. Sur les dépenses publiques, Bruno Le Maire a annoncé une économie de 20 milliards d’euros pour 2025 en plus de celle de 10 milliards prévue pour 2024. Le ministre de l’économie c’est là aussi heurté à la colère de l’opposition et des syndicats.