information fournie par France 24 • 29/03/2023 à 09:50

"C’est la plus grosse opération de l’histoire du PNF", le parquet national financier. Mardi, les locaux de cinq grandes banques ont été perquisitionnés à Paris et dans le quartier des affaires de la Défense. C’est le fruit d’une enquête qui dure depuis plus de cinq ans, et qui concerne aussi plusieurs établissements bancaires dans une dizaine de pays européens. Décryptage dans l'info éco.