Soul Bang's et Manamba Kanté sont "À l'Affiche" dans "Planète Afro"

information fournie par France 24 • 24/10/2022 à 15:37

Soul Bang's et Manamba Kanté étaient les invités de France 24 pour parler de leur tournée européenne. Le couple le plus célèbre de la musique guinéenne raconte aussi son engagement pour la scolarisation des enfants. L'historien, essayiste et documentariste Pascal Blanchard est également un homme engagé, il vient de faire paraître l'ouvrage "Histoire globale de la France coloniale" (Éd. Philippe Rey), au sujet du fait colonial et de ses conséquences. L'ouvrage sera présenté le 3 novembre lors du colloque Passé Colonial au Musée de l'Homme à Paris.