Soudan : les enfants atteints de cancer ne peuvent plus être soignés à cause de la guerre

24/07/2023

A Khartoum, de nombreux enfants atteints de cancer ne peuvent plus être soignés à cause de la guerre qui oppose l'armée à la milice force de soutien rapide depuis plus de deux mois. Selon l'Unicef, au moins 330 enfants ont été tués depuis le début du conflit. Alors que 70 % des hôpitaux dans les zones de conflit ont été détruit, une dizaine d'enfants atteints de cancer ont été évacués à 2 h de la capitale pour tenter de poursuivre leur traitement.