information fournie par France 24 • 09/07/2024 à 22:54

Le Soudan du Sud fête ce 9 juillet ses 13 ans d'existence. Un anniversaire que beaucoup ne célèbreront pas. Outre une guerre civile qui a fait 400 000 morts, le plus jeune pays du monde souffre aussi d’une grave crise économique : la livre sud-soudanaise ne vaut plus rien et en 10 ans, elle a perdu 97,5% de sa valeur. Et les économistes peinent à apporter des solutions.