information fournie par France 24 • 28/04/2023 à 14:27

Les combats au Soudan se poursuivent vendredi 28 avril à Khartoum et surtout dans la région du Darfour, malgré une prolongation de la trêve conclue entre l'armée et les paramilitaires engagés dans une guerre qui a fait plus de 500 morts en près de deux semaines. Les précisions d'Elodie Cousin, correspondante de France 24 dans la région.