Sophie in 't Veld : "La Commission ne respecte pas les traités" sur l'État de droit

information fournie par France 24 • 29/11/2021 à 16:28

Députée européenne depuis 2004, la Néerlandaise Sophie in 't Veld, qui siège au sein du groupe Renew Europe, a récemment pris la présidence du "Groupe de surveillance sur la Démocratie, l'État de droit et les Droits fondamentaux" (DRFMG) du Parlement européen. Dans ce cadre, elle a pu observer les manquements de certains États membres. Elle livre son analyse à France 24 et donne son appréciation de l'action de la Commission européenne en la matière.