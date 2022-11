Sommet du G20 à Bali : la guerre en Ukraine et l'inflation en toile de fond

information fournie par France 24 • 14/11/2022 à 15:51

L'Indonésie va accueillir le sommet des dirigeants du G20, le groupe des plus grandes économies mondiales. Le Forum de l'Asie-Pacifique (APEC) se tiendra dans la foulée à Bangkok. Le programme officiel de ces deux importantes réunions mentionne le renforcement de l'architecture mondiale de la santé ainsi que la transformation numérique et écologique. Mais les grands sujets du moment seront aussi abordés, comme la lutte contre l'inflation et la guerre en Ukraine.