06/11/2023

Alors que l'Europe n'a plus de lanceur opérationnel actuellement, alors que premier vol d'Ariane 6 est retardé et que le programme Vega C a été interrompu après l'échec du premier lancement, les 22 pays membres de l'Agence spatiale européenne se réunissent à Séville, lundi 6 et mardi 7 novembre, en quête d'un compromis. Les divisions portent notamment sur le financement du programme Ariane 6, la gouvernance et l'avenir de la politique spatiale européenne.