Somment de Versailles: "La guerre en Ukraine, défi existentiel pour l'UE"

information fournie par France 24 • 10/03/2022 à 07:39

A la Une de la presse, ce jeudi 10 février, le sommet réunissant les 27 dirigeants de l’UE aujourd’hui et demain à Versailles. Un sommet dominé par la guerre en Ukraine, où les troupes russes sont accusées de se livrer à de possibles « crimes de guerre », et d’utiliser des armes à sous-munition, pourtant interdites par des traités internationaux. Et la défaite du PSG face au Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions.