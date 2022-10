Somalie : le cycle de la famine

information fournie par France 24 • 14/10/2022 à 11:12

La sécheresse fait rage en Afrique de l'Est. Si la Somalie y est habituée depuis des décennies, les épisodes de sécheresse se multiplient et s'accentuent avec le changement climatique, entraînant la mort du bétail et la famine des populations. Selon l'ONU, sept millions de personnes sont en insécurité alimentaire. Et faute de financements internationaux suffisants, l'aide humanitaire peine à arriver dans les régions reculées. Bastien Renouil s'est rendu dans la région du Puntland, où la situation est dramatique.