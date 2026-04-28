"Florian Montorio et Anicet Girardin étaient tous deux engagés pour la France, ils sont tous deux morts pour elle," dit la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet avant de faire observer une minute de silence dans l'hémicycle, en hommage aux deux soldats tués après une embuscade dans le sud du Liban.
Soldats français tués au Liban: minute de silence à l'Assemblée nationale
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