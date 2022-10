Sobriété : quand l'économie se serre la ceinture

information fournie par France 24 • 18/10/2022 à 15:52

Paris, la Ville lumière, va-t-elle perdre de son éclat ? Désormais, les bâtiments publics sont plongés dans le noir dès 22h00. Même la Tour Eiffel va se coucher un peu avant minuit, tout un symbole ! Avec la guerre en Ukraine, les prix du gaz et de l'électricité sur les marchés mondiaux ont été multipliés par 10, voire plus. Les gouvernements appellent donc les villes, les entreprises et les citoyens à la sobriété énergétique. Mais qu’est-ce que la sobriété ? Le nouveau mot pour dire "chasse au gaspi" ou une petite révolution économique ?