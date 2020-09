France 24 • 18/09/2020 à 17:53

Rendez-vous avec Sneazzy, membre du célèbre groupe parisien "1995". Réputé pour son franc-parlé et son honnêteté intellectuelle, cet artiste revient sur ses dix ans de carrière, sa victoire de la musique, et la polémique récente avec le chroniqueur Pascal Praud. Dans cet épisode, c'est le footbaleur Adrien Rabiot et S.Pri noir qui offrent des vidéos surprises.