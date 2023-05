information fournie par France 24 • 12/05/2023 à 16:19

Sonia Patricelli et notre chroniqueuse séries Nina Masson passent en revue les tops et les flops de ce mois de mai. Au programme : "La Reine Charlotte", un nouveau chapitre de la saga Bridgerton, "Bardot", le mythe BB revisité pour le petit écran, et enfin "La Reine Cléopâtre", la série Netflix qui crée la polémique en Égypte.