 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sénégal : Caroline Gueye illumine la Biennale de Venise avec “WURUS”

information fournie par France 24 08/05/2026 à 22:37

À l’occasion de la Biennale d’Art de Venise 2026, le Sénégal présente WURUS, une installation immersive de la jeune artiste sénégalaise Caroline Gueye, sous le commissariat de Massamba Mbaye. À travers l’or, la lumière, les miroirs et les matériaux réfléchissants, l’artiste interroge la notion de valeur, de mémoire et de perception. Entre art contemporain, histoire africaine et réflexion sensorielle, Caroline Gueye est l’invitée du Journal de l’Afrique sur France 24.

Vidéos les + vues

1

Nigel Farage, le chef du parti Reform UK, vote aux élections locales du Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 07 mai
1
2

Saviez-vous qu'en 1945, il y a eu deux capitulations en 24h ?

information fournie par France 24 00:26
1
3

Elections locales en Grande-Bretagne, Keir Starmer menacé d'un vote sanction

information fournie par AFP 03:02
2
4

Hantavirus: d'autres cas "possibles" selon l'OMS mais risque "limité", le bateau attendu aux Canaries

information fournie par AFP 06:36
1
5

Pas-de-Calais: Le Pen se rend à une cérémonie de commémoration du 8-Mai

information fournie par AFP Video 10:51
2
6

Le pape Léon XIV, "L’Américain qu’on aime"

information fournie par France 24 11:03
7

Ukraine: un incendie de forêt ravage la zone d’exclusion de Tchernobyl après le crash d’un drone

information fournie par AFP Video 11:54
8

Sarthe: Jordan Bardella participe à une cérémonie de commémoration du 8-Mai

information fournie par AFP Video 11:54
2
1

1er-Mai: des boulangeries ouvertes, les hausses de salaires au coeur des manifestations

information fournie par AFP 01 mai
27
2

"Pas de différences majeures entre Jordan et moi", affirme Marine Le Pen dans l'Yonne

information fournie par AFP Video 02 mai
6
3

Trump annonce qu'il va étudier un plan iranien, mais souffle le froid

information fournie par AFP 03 mai
25
4

Bourges: la free party géante sur un terrain militaire se poursuit

information fournie par AFP Video 03 mai
5

Free party près de Bourges: 20.000 personnes sur un champ de tir militaire

information fournie par AFP Video 03 mai
6

Gaza: Des journalistes se rassemblent pour la Journée mondiale de la liberté de la presse

information fournie par AFP Video 03 mai
7

Macron arrive à Erevan en visite officielle avant le sommet de la CPE

information fournie par AFP Video 03 mai
8

Teknival: les départs s'accélèrent, le gouvernement veut "mieux réprimer"

information fournie par AFP 04 mai
19
1

Encore sonnés par la Lune, les astronautes d'Artémis n'en reviennent toujours pas

information fournie par AFP 09 avr.
3
2

Après leur tour de Lune, les astronautes d'Artémis se rapprochent du retour

information fournie par AFP 09 avr.
3

Cessez-le-feu en Iran : le rebond va-t-il tenir ?

information fournie par Ecorama 09 avr.
1
4

Dépôt de garantie : montant, délais de restitution et droits du locataire

information fournie par Tout sur mes finances  09 avr.
1
5

Top 5 IA du 09/04/2026

information fournie par Libertify 10 avr.
6

Des pourparlers entre Israël et le Liban prévus la semaine prochaine à Washington

information fournie par AFP 10 avr.
100
7

La Minute Bourse : Comprendre le concept de « Drawdown »… et l’asymétrie des marchés boursiers

information fournie par SG Bourse 10 avr.
8

L'adieu en rose et blanc à Loana, l'émotion d'une génération

information fournie par AFP 10 avr.
3

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank