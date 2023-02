information fournie par France 24 • 17/02/2023 à 13:45

La Turquie et la Syrie ont été frappées par deux séismes, le 6 février 2023. Après ces tremblements de terre d'une forte magnitude, les secouristes turcs et ceux venus de l'étranger poursuivent leurs recherches dans les décombres, en quête de survivants. Cette catastrophe naturelle a fait des milliers morts et touché quelque 13,5 millions de personnes.