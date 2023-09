information fournie par France 24 • 11/09/2023 à 17:28

Dans la nuit du 8 au 9 septembre, un séisme de magnitude 6,8 a ravagé le Maroc causant la mort de plus de deux milliers de personnes et détruisant des maisons traditionnelles dans les villages du Haut Atlas. Un désastre humain et matériel. Pour Rémy Bossu, sismologue, responsable du Centre sismologique euro-méditerranéen, invité de France 24, "on a vraiment le problème de la vulnérabilité du bâtiment ancien." Explications.