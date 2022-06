information fournie par France 24 • 15/06/2022 à 16:09

À quatre jours du second tour des élections législatives, Emmanuel Macron tente de remobiliser son électorat, au moment de s'envoler pour la Roumanie. Le chef de l'État appelle les Français à lui donner une majorité "solide". Une prise de parole surprise qui réalimente le duel avec la Nupes. Pour en débattre, Roselyne Febvre reçoit Pierre Jacquemain de la revue Regards et Bruno Jeudy de Paris Match.