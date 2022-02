Sanctions contre la Russie : les Européens ne dégainent pas l’arme du Swift

information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 11:41

Les Européens ont décrété des sanctions massives contre la Russie, mais le président ukrainien Volodymyr Zelensky est déçu. Il affirme que "toutes les possibilités de sanctions ne sont pas épuisées" et demande que la "pression sur la Russie" s'intensifie, demandant la déconnexion du système financier russe de la messagerie Swift. Les Allemands et les Italiens ne veulent pas franchir ce pas, même si cette "option reste sur la table", selon les mots de Bruno Le Maire et de Christian Lindner. Décryptage.