information fournie par France 24 • 17/12/2021 à 16:19

Si l'artiste-robot Ai-Da a récemment déclamé un poème inspiré de l'œuvre de Dante, Roboy, lui, saitfaire du vélo et peutse doter d'un nez artificiel. De son côté, Elon Musk promet un automate qui, dès 2022, doit nous débarrasserde tâches ingrates. Va-t-on devoir établir un guide de survie alors que les robots humanoïdes s'invitent de plus en plus dans notre quotidien ?