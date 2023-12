information fournie par France 24 • 06/12/2023 à 11:46

Le premier « Migrant Deal », l’envoi de demandeurs d’asiles du Royaume-Uni vers le Rwanda, a été jugé illégal par la Cour Suprême au Royaume-Uni. Le ministre de l’intérieur britannique est arrivé à Kigali ce mardi pour signer un nouveau traité, qui permettrait de contourner la justice et de finaliser, après un an et demi de batailles judiciaires, l’envoi de migrants vers le pays d’Afrique centrale. Le Migrant Deal a déjà coûté 160 millions d’euros au contribuable anglais.