Rwanda, 30 ans après : le génocide des Tutsi, une tâche indélébile

information fournie par France 24 • 05/04/2024 à 17:11

Entre 800 000 et un millions de morts. On n’avait jamais connu cela en l’espace de seulement 100 jours… C’est le dernier génocide du 20ème siècle. À l’heure où l’on commémore les trente ans de la tragédie tutsi, où en est le Rwanda ? Nous recevons le journaliste Patrick de Saint-Exupéry, sur place au moment de l’opération Turquoise et auteur de "La Traversée" (Ed. Les Arènes), une enquête en République démocratique du Congo sur les traces des génocidaires Hutu, et de la BD "La fantaisie des dieux", rééditée dix ans après sa sortie et illustrée par Hippolyte (Ed. Les Arènes).