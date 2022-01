Royaume-Uni : la faute au Covid ?

information fournie par France 24 • 31/01/2022 à 14:07

Le Premier ministre britannique a semblé chanceler mais, pour l'heure, il tient bon. Boris Johnson résiste au scandale du "Partygate", des soirées organisées à Downing Street au mépris des restrictions alors imposées aux Britanniques à cause de la pandémie de Covid-19. Le charme semble pourtant bel et bien rompu entre l'opinion publique et ce PM fantasque, désormais impopulaire. Son bilan est-il totalement remis en cause, y compris le Brexit ? Les réponses de nos reporters et notre grand témoin.