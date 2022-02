information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 15:22

La vie est-elle plus belle sans l'Europe ? Le Royaume-Uni a-t-il fait un choix hasardeux en quittant l’UE voilà un an ? Nos reporters Jonathan Walsh et Clovis Casali sont allés outre-Manche pour comprendre les conséquences du Brexit sur la vie des Britanniques. De Londres à Belfast en passant par Boston, la ville qui avait le plus voté pour quitter l’UE, le pays est affecté par ce changement de trajectoire.