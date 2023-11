information fournie par France 24 • 03/11/2023 à 16:57

Le fabricant de sirops Routin, entreprise savoyarde créée en 1883, a réussi à développer une clientèle internationale qui représente aujourd'hui les deux tiers de son activité. Présent dans plus de 80 pays, le groupe a notamment profité de l'essor de la mixologie, des cafés aromatisés et des boissons non alcoolisées pour trouver de nouveaux débouchés. Si le marché des sirops est confronté à l'inflation, Luc Couilloud, PDG de Routin, reste optimiste sur les perspectives du secteur.