information fournie par France 24 • 06/06/2023 à 19:11

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, est l’invité de Mardi politique. Roselyne Febvre et Frédéric Rivière reviennent sur la dégradation de la note de la France par l’agence Fitch, les investissements de l’état dans la transition écologique et la réindustrialisation de la France, "mère de toutes les batailles", selon Emmanuel Macron et prochain grand défi du quinquennat.