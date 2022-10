information fournie par France 24 • 29/10/2022 à 11:51

Rishi Sunak devient Premier Ministre au Royaume-Uni en promettant une cure d'austérité pour freiner la chute de la livre et l'inflation. Mais ce partisan de la première heure du Brexit parviendra-t-il à rendre aux Britanniques leur indépendance économique sans les appauvrir ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur les manifestations qui continuent, un an après le coup d'état au Soudan.