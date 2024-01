information fournie par France 24 • 22/01/2024 à 10:59

"La situation humanitaire dans la bande de Gaza ne pourrait pas être pire". Ce sont les mots prononcés par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrel. Ce dernier affirme ne plus vouloir parler à l'avenir de processus de paix mais de solution à deux états. Les ministres des Affaires étrangères de l’UE reçoivent leur homologue israélien et palestinien. Ils discuteront de la nécessité d’une solution politique à Gaza et en Cisjordanie.