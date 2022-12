Rétro 2022 : guerre, recyclage et mondes virtuels

information fournie par France 24 • 23/12/2022 à 09:28

L'année 2022 n'a pas été difficile pour le secteur du luxe qui continue d'engranger des bénéfices. Elle a vu de très belles initiatives, comme la collaboration entre Jean Paul Gaultier et Olivier Rousteing. Une année marquée par la guerre en Ukraine, les difficultés d’approvisionnement pour les industries textiles et la prise de conscience environnementale d'un "sale métier qui pollue". Et, dans un futur pas si lointain, le choc entre le réel et le virtuel. La mode fera toujours rêver en 2023 ?