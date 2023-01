information fournie par France 24 • 18/01/2023 à 23:39

La France s'apprête à vivre une journée de grève qu'on annonce massive contre la réforme des retraites. Ce refus fait-il exception en Europe ? Exemple avec un pays à la population vieillissante: l'Allemagne. Berlin où nous interrogeons aussi Emmanuelle Chaze de France 24 sur les atermoiements à propos des livraisons de blindés lourds à l'Ukraine. On va plus loin avec Zyad Limam et Gauthier Rybinski.