Retraites en Europe : la France en retard d'une réforme ?

information fournie par France 24 • 20/01/2023 à 15:44

À l’heure où la France manifeste sur la réforme des retraites, nous nous penchons sur ce dossier dans les différents pays européens. Reconnaissons-le d’entrée : avec un âge légal de départ à 62 ans, la France fait figure d’exception au sein des Vingt-Sept. Entre le vieillissement de la population et le déclin des naissances, la quasi-totalité des États européens a prolongé le travail des seniors jusqu’à 65 ans, voire au-delà. Mais cela soulève un certain nombre de questions : quel régime de retraites ? Quel montant pour les pensions ? Et quelle employabilité pour les plus âgés ?