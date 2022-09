information fournie par France 24 • 28/09/2022 à 12:03

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion, est l'invité de "Mardi politique". Frédéric Rivière et Roselyne Febvre reviennent avec lui sur les principales composantes de la rentrée politique : la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage et le plein emploi.