Retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali : des militaires européens seront redéployés au Niger

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 10:44

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé jeudi 17 février le retrait du Mali des opérations militaires antijihadistes Barkhane et Takuba du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako. Ce retrait "va prendre entre quatre et six mois" et "le coeur de cette opération ne sera plus au Mali mais au Niger, dans la zone des trois frontières, de manière plus équilibrée", a expliqué le président français. Mady Ibrahim Kanté, chercheur à l'Université des sciences politique de Bamako était l'invité de France 24 pour évoquer ces déclarations.