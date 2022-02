Retrait de la force Barkhane du Mali : l'armée malienne compte désormais sur les miliciens du groupe Wagner

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 15:30

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé jeudi 17 février le retrait du Mali des opérations militaires antijihadistes Barkhane et Takuba du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako. Les Maliens vont désormais se retrouver seuls face aux jihadistes même s'ils disent compter sur des forces russes : des miliciens privés, les Wagner. Selon Emmanuel Macron, leur rôle est de sécuriser les intérêts économiques de Moscou et de la junte.