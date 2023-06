Retour au calme au Sénégal, la population craint de nouveaux débordements

information fournie par France 24 • 06/06/2023 à 00:16

Retour à la normale au Sénégal après les violences qui ont suivi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le bilan fait état de 16 morts et de plus de 300 blessés. Le calme est précaire et la population craint de nouveau débordements. La condamnation d'Ousmane Sonko a déclenché les heurts les plus violents qu'ait connus le pays depuis des années. Ce verdict rend en l'état actuel l'opposant, inéligible à la présidentielle de 2024. Reportage de Sarah Sakho et Sam Bradpiece.