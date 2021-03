Réparer le futur : le numérique peut-il être écolo ?

France 24 • 12/03/2021 à 19:33

Quelque 14 milliards de smartphones et 21 milliards d'objets connectés dans le monde. Des chiffres qui donnent le tournis et masquent trois types de pollution numérique : environnementale, intellectuelle et sociétale. Alors que la France présente sa feuille de route pour faire converger numérique et environnement, comment, nous, utilisateurs, pouvons-nous jouer un rôle ? On en parle avec Inès Leonarduzzi, PDG de Digital for the Planet, auteure de "Réparer le futur" aux éditions de l'Observatoire.