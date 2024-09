Rentrée scolaire : faut-il réinventer la salle de classe ?

information fournie par France 24 • 06/09/2024 à 01:49

Aurélie Djavadi, cheffe de rubrique Education et Jeunesse à The Conversation France, était sur France 24 pour nous expliquer comment la salle de classe s’organise encore souvent sur un modèle traditionnel, propice au cours magistral. Mais former les citoyens de demain suppose de renouveler les pédagogies et de repenser les espaces. Retrouvez les articles cités par Aurélie sur https://theconversation.com/fr :

- « Réinventer la classe pour mieux apprendre : du modèle traditionnel à la salle flexible ? » par Cécile Goï, Université de Tours

- « L’école au XXIᵉ siècle, espace d’émancipation ou de contrôle ? » par Pascal Clerc, CY Cergy Paris Université