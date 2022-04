information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 14:50

La position des Etats-Unis après plus de 50 jours de guerre en Ukraine évolue. Les aides financières et d'armement ont augmenté, et le renseignement militaire et économique est pleinement mis au service de l'armée ukrainienne, pour tenter de contrer le Kremlin. Les précisions d'Ali Laidi, journaliste spécialiste des questions économiques pour France 24.