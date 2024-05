Rencontre Tshisekedi-Macron à Paris : vers de nouveaux partenariats

information fournie par France 24 • 01/05/2024 à 11:17

Le président français a exhorté mardi 30 avril le Rwanda à "cesser tout soutien" à la rébellion du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et à "retirer ses forces" du pays, après une rencontre avec son homologue congolais qui a salué "l'engagement plus grand" de Paris. Emmanuel Macron s'exprimait lors d'une conférence de presse commune avec le président Félix Tshisekedi, reçu à l'Elysée. Le décryptage de cette visite du président de la RD Congo avec Reagan Miviri, chercheur spécialiste des questions de sécurité à Ebutli.